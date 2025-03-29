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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призывает горожан присоединиться к субботнику

В Уфе традиционно продолжаются субботники.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня жители Уфы снова вышли на улицы, чтобы провести субботник и очистить улицы города от мусора. Среди них был и мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который стал примером для всех горожан.

— Уважаемые уфимцы! Сегодня весь город вышел на улицы и начинает наводить порядок. Я всегда говорю: вместе мусорим и вместе убираем! — сказал Ратмир Мавлиев. — Этот мусор нам никто не привез. Это все — процесс нашей жизнедеятельности. Давайте с позитивом и нормальным настроением выходите. Немного спорта и физической зарядки еще никому не помешали.

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