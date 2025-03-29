Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призывает горожан присоединиться к субботнику

— Уважаемые уфимцы! Сегодня весь город вышел на улицы и начинает наводить порядок. Я всегда говорю: вместе мусорим и вместе убираем! — сказал Ратмир Мавлиев. — Этот мусор нам никто не привез. Это все — процесс нашей жизнедеятельности. Давайте с позитивом и нормальным настроением выходите. Немного спорта и физической зарядки еще никому не помешали.