«На безопасность им наплевать». Туристка рассказала о затонувшем батискафе

По словам бывавших на «Синдбаде» туристов, судно вмещает более 40 пассажиров, на которых приходится всего два члена экипажа — капитан и его помощник. Есть ещё двое аквалангистов, которые плавают возле батискафа и отвечают за подводное зрелище: показывают наиболее живописные места, развлекают зрителей. Так было и во время погружения Натальи.