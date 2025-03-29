«На безопасность им наплевать». Туристка рассказала о затонувшем батискафе

27 марта на египетском курорте Хургада произошла трагедия: затонул служивший аттракционом для туристов батискаф «Синдбад», погибли шесть российских граждан. Ещё несколько человек остаются в больницах. Жительница Пермского края сообщила, что была на судне до его затопления — о своих впечатлениях она рассказала perm.aif.ru.
Капитан, помощник и два аквалангиста.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа “Синдбад” погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — сообщили в телеграм-канале генконсульства вечером 27 марта.
Трагедия произошла с судном, которое долгие годы служило развлечением для туристов курорта. Катер с берега доставлял отдыхающих с берега на ожидающий их примерно в километре батискаф, а затем происходило погружение.
«Спускаешься в люк — и попадаешь внутрь, — объяснила perm.aif.ru жительница Пермского края Наталья, которая побывала в том самом “Синдбаде” несколько лет назад. — Там есть кресла и окна, сидишь и всё это смотришь».
По словам бывавших на «Синдбаде» туристов, судно вмещает более 40 пассажиров, на которых приходится всего два члена экипажа — капитан и его помощник. Есть ещё двое аквалангистов, которые плавают возле батискафа и отвечают за подводное зрелище: показывают наиболее живописные места, развлекают зрителей. Так было и во время погружения Натальи.
«Программа у них не меняется, всё так же, — подтвердила она. — Двое с аквалангами плавают и раскидывают корм, рыбки приплывают».
«Свирепая экономия».
Эксперты, опрошенные aif.ru, полагают, что причиной трагедии 27 марта могла стать ошибка экипажа: из-за тысяч совершённых погружений команда расслабилась и перестала уделять должное внимание технике безопасности. Наталья, в свою очередь, указывает на то, что оно не уделялось и раньше.
«Нам тоже не дали жилетов — там даже не заведено такое, — вспоминает собеседница perm.aif.ru. — На катере минимум персонала, если что — спасать некому. Так и получилось. У них всё построено для свирепой экономии, на безопасность им совершенно наплевать».
Свои впечатления от той поездки в Египет Наталья сопровождает комментарием: «Бардак у них там тот ещё».
«В отелях много неисправностей, дырявая мебель, залитая напитками… — перечисляет женщина. — Уборщики вымогают чаевые, караулят везде и спрашивают, хорошо нам или нет. Не дашь чаевые в баре — напитка любимого не получишь. Да много ещё чего…».
Редакция perm.aif.ru не может достоверно подтвердить, что Наталья совершала погружение именно на батискафе «Синдбад»: на предоставленных ею снимках и опубликованных в Сети фотографиях затонувшего судна различается форма иллюминаторов. Тем не менее локация аттракциона, его устройство и состав экипажа и сопровождения полностью совпадают с описаниями туристов, побывавших на «Синдбаде».