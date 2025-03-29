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Глава СК России поручил доложить о проблеме с лекарствами в Красноярском крае

Льготники-пациенты Красноярского края не могут получить свои препараты.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проблеме с обеспечением льготных категорий пациентов жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что жалобы на отсутствие лекарств от страдающих орфанными (редкими) заболеваниями появились в соцсетях еще в феврале текущего года. После проверки в марте было заведено уголовное дело по факту халатности.

Предварительно известно, что ответственные за обеспечение препаратами лица не выполнили свою работу должным образом. То есть не определили реальных потребностей и объем на 2025 год. Из-за этого закупки лекарств провели в недостаточном объеме.