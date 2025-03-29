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В Ростове износ некоторых коммунальных сетей достиг 70%

Канализационный коллектор на улице Локомотивной достроят.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове изношенность некоторых коммунальных сетей достигла 70%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

— В городе износ в некоторых сетях достигает до 70%. Это проблема, которую начали решать на областном уровне, — отметил градоначальник.

Также он сообщил, что в Ростове достроят недавно возведенный канализационный коллектор по улице Локомотивной, который обслуживает Октябрьский, Железнодорожный и Ленинский районы города. Такое поручение он получил от главы региона Юрия Слюсаря.

Всего в модернизацию коммунальных сетей Ростовской области за пять лет планируется вложить 187 млрд рублей.