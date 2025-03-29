На омских остановках появились доски для объявлений

В Омске на остановочных павильонах стали появляться специальные щиты, на которых можно будет расклеивать объявления. Как пояснил глава города Сергей Шелест, доски призваны защитить павильоны от вреда, который наносит им несанкционированная расклейка объявлений.
«Результаты уже есть, спасибо расклейщикам, внявшим нашему призыву не портить свежевымытые стенки остановок», — рассказал мэр в своем телеграм-канале.
Первые доски для появлений появились на улицах Конева и Суворова. В ближайшее время ими будут оборудованы еще 93 остановки.