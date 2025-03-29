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«Находился на каникулах». В Барановичском районе десятилетний мальчик пропал, уехав на горном велосипеде в неизвестном направлении

Под Барановичами десятилетний мальчик пропал на велосипеде и в голубой куртке.

Источник: Комсомольская правда

Под Барановичами десятилетний мальчик пропал на велосипеде и в голубой куртке, рассказали в официальном телеграм-канале организации поисково-спасательный отряд «Ангел».

В сообщении сказано, что пропал Ляшенко Стас. Он проживает в Минске, однако находился на каникулах в деревне Застаринье Барановичского района. Согласно данным, 28 марта примерно в 18.00 он уехал на велосипеде в неизвестном направлении и про его местонахождение ничего неизвестно.

Приметы ребенка указаны следующие: рост около 140 сантиметров, голубые глаза, волосы русые, телосложение нормальное. Говорится, что мальчик уехал на горном велосипеде черного цвета с салатовыми элементами. Также сказано, что ребенок одет в голубую куртку, серую шапку и синие штаны.

Уточняется, что из Минска на поиски десятилетнего мальчика приехали экипажи в Барановичский район. Место поиска составляет около 155 — 165 километров.

Ранее Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025.

Кстати, Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.

Вместе с тем Белстат сказал, что почти два миллиона белорусов из 9 109 280 человек живет в Минске.