«Находился на каникулах». В Барановичском районе десятилетний мальчик пропал, уехав на горном велосипеде в неизвестном направлении

В сообщении сказано, что пропал Ляшенко Стас. Он проживает в Минске, однако находился на каникулах в деревне Застаринье Барановичского района. Согласно данным, 28 марта примерно в 18.00 он уехал на велосипеде в неизвестном направлении и про его местонахождение ничего неизвестно.