«Находился на каникулах». В Барановичском районе десятилетний мальчик пропал, уехав на горном велосипеде в неизвестном направлении

Под Барановичами десятилетний мальчик пропал на велосипеде и в голубой куртке, рассказали в официальном телеграм-канале организации поисково-спасательный отряд «Ангел».
В сообщении сказано, что пропал Ляшенко Стас. Он проживает в Минске, однако находился на каникулах в деревне Застаринье Барановичского района. Согласно данным, 28 марта примерно в 18.00 он уехал на велосипеде в неизвестном направлении и про его местонахождение ничего неизвестно.
Приметы ребенка указаны следующие: рост около 140 сантиметров, голубые глаза, волосы русые, телосложение нормальное. Говорится, что мальчик уехал на горном велосипеде черного цвета с салатовыми элементами. Также сказано, что ребенок одет в голубую куртку, серую шапку и синие штаны.
Уточняется, что из Минска на поиски десятилетнего мальчика приехали экипажи в Барановичский район. Место поиска составляет около 155 — 165 километров.
Ранее Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025.
Кстати, Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.
Вместе с тем Белстат сказал, что почти два миллиона белорусов из 9 109 280 человек живет в Минске.