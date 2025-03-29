Минобразования Беларуси сделало заявление о распределении студентов-платников

По его словам, в 2025 году для абитуриентов в данном плане ничего не поменяется. Пищов обратил внимание, что некоторые студенты-платники добровольно берут распределение, направляются на первое рабочее место по завершении учебы. Он уточнил, что подобной возможностью пользуется каждый год более тысячи выпускников.