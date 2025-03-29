Минобразования Беларуси сделало заявление о распределении студентов-платников. Подробности во время пресс-конференции «О вступительной кампании 2025 года» озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.
— Пока в настоящее время в соответствии с действующим законодательством распределение выпускников-платников не предусмотрено, — уточнил представитель Минобразования Беларуси.
По его словам, в 2025 году для абитуриентов в данном плане ничего не поменяется. Пищов обратил внимание, что некоторые студенты-платники добровольно берут распределение, направляются на первое рабочее место по завершении учебы. Он уточнил, что подобной возможностью пользуется каждый год более тысячи выпускников.
Начальник главного управления профессионального образования заметил, что первое рабочее место воспринимается молодыми людьми и оно должно восприниматься как продолжение обучения, получение навыков, а также стажа работы и закрепление выбранной профессии.
— Такую уникальную возможность предоставляет система образования нашей страны, — подчеркнул Сергей Пищов.
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