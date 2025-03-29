Последствия обильного снегопада устраняют в Иркутске

Очистку производят вручную и с помощью техники. Уборку снега выполняют в центре города и по улицам: Лермонтова, Челнокова, Розы Люксембург, Софьи Перовской, Фридриха Энгельса, в переулках: Восточный и 21-й Советский, в микрорайонах: Юбилейный, Первомайский, Университетский, Солнечный, в предместьях: Марата и Рабочее, а также в других районах.