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Последствия обильного снегопада устраняют в Иркутске

В работах задействованы около 300 человек и свыше 70 единиц техники.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске устраняют последствия сильного снегопада, который прошел в областном центре ночью сегодня, 29 марта. В работах задействованы около 300 человек и более 70 единиц техники, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, муниципальные предприятия и подрядные организации убирают улицы, тротуары, переходы, мосты и подходы к ним, а также общественные пространства. По поручению главы города Руслана Болотова особое внимание уделяется безопасности движения пешеходов.

«Ночью выполняли разметание проезжей части основных магистралей и противогололедную обработку поверхностей, частично вывозили снег. Утром усилили работу на уборке в районе остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Очистку производят вручную и с помощью техники. Уборку снега выполняют в центре города и по улицам: Лермонтова, Челнокова, Розы Люксембург, Софьи Перовской, Фридриха Энгельса, в переулках: Восточный и 21-й Советский, в микрорайонах: Юбилейный, Первомайский, Университетский, Солнечный, в предместьях: Марата и Рабочее, а также в других районах.

Работы также выполняются на Глазковском и Академическом мостах и основных путепроводах. Дворники управляющих организаций приводят в нормативное состояние дворы многоквартирных домов, подбирают и вывозят мусор. Уборка продлится в течение всего дня.