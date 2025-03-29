Последствия обильного снегопада устраняют в Иркутске

В Иркутске устраняют последствия сильного снегопада, который прошел в областном центре ночью сегодня, 29 марта. В работах задействованы около 300 человек и более 70 единиц техники, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, муниципальные предприятия и подрядные организации убирают улицы, тротуары, переходы, мосты и подходы к ним, а также общественные пространства. По поручению главы города Руслана Болотова особое внимание уделяется безопасности движения пешеходов.
«Ночью выполняли разметание проезжей части основных магистралей и противогололедную обработку поверхностей, частично вывозили снег. Утром усилили работу на уборке в районе остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Очистку производят вручную и с помощью техники. Уборку снега выполняют в центре города и по улицам: Лермонтова, Челнокова, Розы Люксембург, Софьи Перовской, Фридриха Энгельса, в переулках: Восточный и 21-й Советский, в микрорайонах: Юбилейный, Первомайский, Университетский, Солнечный, в предместьях: Марата и Рабочее, а также в других районах.
Работы также выполняются на Глазковском и Академическом мостах и основных путепроводах. Дворники управляющих организаций приводят в нормативное состояние дворы многоквартирных домов, подбирают и вывозят мусор. Уборка продлится в течение всего дня.