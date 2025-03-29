Космонавт из Красноярска Кирилл Песков показал свою работу на МКС

В одном из своих постов он отметил, что можно бесконечно наблюдать за тремя вещами: огнем, водой и работой других людей. При этом он подчеркнул, что костры лучше жечь на Земле, а о воде они поговорят позже. В завершение он пожелал всем хороших выходных и добавил, что не может не поделиться фрагментом своих трудовых будней на станции.