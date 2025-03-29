Космонавт из Красноярска Кирилл Песков показал свою работу на МКС

Он опубликовал видео в соцсетях.
Космонавт из Назарово Кирилл Песков продемонстрировал процесс технического обслуживания на Международной космической станции (МКС) через свои социальные сети.
На данный момент Песков выполняет обязанности специалиста полета, что включает в себя проведение инженерных работ в ходе экспедиции.
В одном из своих постов он отметил, что можно бесконечно наблюдать за тремя вещами: огнем, водой и работой других людей. При этом он подчеркнул, что костры лучше жечь на Земле, а о воде они поговорят позже. В завершение он пожелал всем хороших выходных и добавил, что не может не поделиться фрагментом своих трудовых будней на станции.
Напомним, что Кирилл Песков отправился на МКС 15 марта. С космоса он уже успел поблагодарить свою семью, родную школу в Назарово и летное училище. Ранее космонавт выкладывал видео того, как выглядят закаты на МКС.