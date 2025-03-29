Прокуратура усилила контроль за устранением последствий циклона в Хабаровске

После сильных осадков в краевом центре прокуратура взяла на особый контроль содержание дорог и устранение последствий непогоды. Начальнику управления дорог Хабаровска объявлено предостережение из-за рисков ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В начале марта было начато административное дело против заместителя мэра по транспорту за нарушения при зимнем содержании дорог. Организована круглосуточная работа снегоуборочной техники для ликвидации снежных заносов и наледи. В начале циклона уже были подобные случаи.
Сейчас дорожные службы работают в усиленном режиме. Прокуратура мониторит соблюдение прав граждан на безопасные дорожные условия.
Цель надзора — не допустить сбоев в уборке снега и минимизировать последствия циклона для жителей.