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Прокуратура усилила контроль за устранением последствий циклона в Хабаровске

Сейчас дорожные службы работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

После сильных осадков в краевом центре прокуратура взяла на особый контроль содержание дорог и устранение последствий непогоды. Начальнику управления дорог Хабаровска объявлено предостережение из-за рисков ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В начале марта было начато административное дело против заместителя мэра по транспорту за нарушения при зимнем содержании дорог. Организована круглосуточная работа снегоуборочной техники для ликвидации снежных заносов и наледи. В начале циклона уже были подобные случаи.

Сейчас дорожные службы работают в усиленном режиме. Прокуратура мониторит соблюдение прав граждан на безопасные дорожные условия.

Цель надзора — не допустить сбоев в уборке снега и минимизировать последствия циклона для жителей.