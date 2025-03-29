В Ростовской области пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

28 марта 2025 года в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя машинами и мотоциклом, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом «МотоЛэнд», которым управлял 16-летний подросток.
После первого удара автомобиль врезался в еще одну «ВАЗ-21120», а затем съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист и 22-летний пассажир «ВАЗ-21124» получили травмы и были госпитализированы.
Полиция выяснила, что водитель «ВАЗ-21124» не имел водительских прав, имел признаки опьянения, а также отказался от медосвидетельствования. В отношении него составлены административные протоколы за управление в пьяном виде, отсутствие страховки и нарушение ПДД.
Также наказание понесет отец подростка-мотоциклиста — его привлекли за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.