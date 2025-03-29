В Ростовской области пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

После первого удара автомобиль врезался в еще одну «ВАЗ-21120», а затем съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист и 22-летний пассажир «ВАЗ-21124» получили травмы и были госпитализированы.