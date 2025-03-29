Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — написал он.