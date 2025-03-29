Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка и несколько других новых норм, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — написал он.
Кроме того, начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на Госуслугах. Все это поможет борьбе с кибермошенничеством, при котором используются услуги связи.
Также проиндексируют социальные пенсии.
«Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — добавил Володин.
Кроме того, заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Сотрудники учреждений смогут использовать ее при составлении планов. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, а особое внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия.
Появятся нововведения и в финансовой сфере.
«Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов», — указал Володин.
Он уточнил, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан.