Смотрим яркие фотографии с открытия Игр боевых искусств ДФО

Дальневосточные игры боевых искусств проходят уже в девятый раз, начинались они в теперь уже далеком 2016 году тоже в Хабаровске. Тогда еще не было краевого центра единоборств, и около двух тысяч бойцов собирались в УКСК на набережной.
Теперь же к услугам спортсменов огромный специализированный комплекс, в котором уже три с половиной тысячи адептов боевых искусств будут меряться мастерством. Всего на состязаниях будет представлено 17 различных дисциплин, от самбо до кудо.
Особенностью игр в этом году стало участие в открытии каратистов серебряного возраста. Также на играх было подписано соглашение о развитии проекта «Хабаровское долголетие». Смотрим яркие фотографии с открытия и спешим воспользоваться уникальной возможностью посмотреть на все боевые искусства, развиваемые на Дальнем Востоке.