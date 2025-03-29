МАРТ заявил о продлении социальных скидок в крупных торговых сетях в Беларуси. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что ведомство и крупные торговые сети страны 28 марта 2025 года подписали соглашение, касающееся продления предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения.
Напомним, что соглашение про озвученные скидки было заключено в январе 2022 года, после чего неоднократно продлевалось. Согласно документу, субъекты торговли (сейчас речь идет про 14 сетей) предоставляют уязвимым категориям населения скидки в размере 10% на социально-значимые товары. Среди них называются перловая крупа, пшеничная мука, хлеб, овсяные хлопья без вкусовых добавок, сухие макаронные изделия. Кроме того, яйца куриные, коровье молоко и ряд других товаров.
На данную скидку могут рассчитывать постоянно проживающие в Беларуси пенсионеры, инвалиды, родители или законные представители, которые воспитывают ребенка-инвалида младше 18 лет. Данная скидка действует в отношении многодетных семей.
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