МАРТ заявил о продлении социальных скидок в крупных торговых сетях в Беларуси

Напомним, что соглашение про озвученные скидки было заключено в январе 2022 года, после чего неоднократно продлевалось. Согласно документу, субъекты торговли (сейчас речь идет про 14 сетей) предоставляют уязвимым категориям населения скидки в размере 10% на социально-значимые товары. Среди них называются перловая крупа, пшеничная мука, хлеб, овсяные хлопья без вкусовых добавок, сухие макаронные изделия. Кроме того, яйца куриные, коровье молоко и ряд других товаров.