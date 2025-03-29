Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 28 марта — что ждать белорусам

Богачев пояснил, что вспышка произошла на восточном краю Солнца. Согласно предварительным данным, указанное событие не представляет опасности для Земли. Однако ученый добавляет, что место формирование вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. В том случае, если вспышка окажется предвестником новой серии активности, то это будет чувствоваться лишь в середине следующей недели.