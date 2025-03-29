Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 28 марта — что ждать белорусам. Подробности РИА Новости привел руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По словам специалиста, в пятницу, 28 марта, на Солнце была зарегистрирована вспышка высшего класс Х. Он уточнил, что уровень оказался X1.1. Ученый заметил, что подобных вспышек не было на Солнце более месяца.
Богачев пояснил, что вспышка произошла на восточном краю Солнца. Согласно предварительным данным, указанное событие не представляет опасности для Земли. Однако ученый добавляет, что место формирование вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. В том случае, если вспышка окажется предвестником новой серии активности, то это будет чувствоваться лишь в середине следующей недели.
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