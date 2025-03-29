Обучение 12 собак-проводников для незрячих пассажиров началось в Московском метрополитене

«В этом году в Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников для незрячих пассажиров, а всего в 2025 году практику в городском транспорте пройдут 40 животных. Четвероногих помощников воспитывают в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС). В этом году ей исполняется 65 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Российская школа подготовки собак-проводников ВОС расположена в дер. Черное в Подмосковье. В школе проживают около 170 питомцев — щенков и взрослых животных. В течение 1,5 лет их обучают, социализируют, экзаменуют, прежде чем они отправятся к своему владельцу.
«Мы не только воспитываем и тренируем собак-проводников, но и учим незрячих людей, как взаимодействовать с животными, отдавать команды и выстраивать повседневные маршруты. Собака запоминает путь от дома к месту работы или учебы, остановке общественного транспорта, аптеке или магазину. От начальной до конечной точки она ведет человека через опорные ориентиры — это может быть угол дома, забор палисадника, киоск или крыльцо. Обученное животное самостоятельно обойдет препятствие безопасным для человека способом, а перед проезжей частью, ступеньками или эскалатором в метро остановится и подождет, пока человек примет решение», — приводятся в сообщении слова генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников ВОС Артема Астанина.