Обучение 12 собак-проводников для незрячих пассажиров началось в Московском метрополитене

«Мы не только воспитываем и тренируем собак-проводников, но и учим незрячих людей, как взаимодействовать с животными, отдавать команды и выстраивать повседневные маршруты. Собака запоминает путь от дома к месту работы или учебы, остановке общественного транспорта, аптеке или магазину. От начальной до конечной точки она ведет человека через опорные ориентиры — это может быть угол дома, забор палисадника, киоск или крыльцо. Обученное животное самостоятельно обойдет препятствие безопасным для человека способом, а перед проезжей частью, ступеньками или эскалатором в метро остановится и подождет, пока человек примет решение», — приводятся в сообщении слова генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников ВОС Артема Астанина.