Замглавы Минобразования разъяснил новшества в сдаче ЦЭ

Как и прежде, зайти в пункт сдачи ЦЭ можно будет только по документу, удостоверяющему личность. «Перечень этих документов установлен указом президента. В случае утери классического документа, подтверждающего личность, — паспорта, учащийся может получить справку с установленной формой в органах внутренних дел и по ней также посетить централизованный экзамен. Выпускники, которые не являются гражданами Республики Беларусь и не успевшие оформить гражданство, вид на жительство, могут получить также справку установленной формы органов внутренних дел, миграционных служб и посетить централизованный экзамен, осуществить его сдачу», — рассказал Кадлубай.