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Замглавы Минобразования разъяснил новшества в сдаче ЦЭ

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай разъяснил новшества в сдаче централизованного экзамена.

Источник: Смартпресс

Как рассказал замминистра в эфире телеканала «Беларусь 1», в этом году пользоваться мобильным телефоном, устройствами фото- и видеофиксации будет запрещено не только в аудитории, но и в других помещениях пункта. При этом разрешено проносить устройства по медицинским показаниям — контролирующих уровень сахара в крови, сердечный ритм и т. п.

Запрещенные гаджеты можно будет сдать на входе и забрать после экзамена.

Как и прежде, зайти в пункт сдачи ЦЭ можно будет только по документу, удостоверяющему личность. «Перечень этих документов установлен указом президента. В случае утери классического документа, подтверждающего личность, — паспорта, учащийся может получить справку с установленной формой в органах внутренних дел и по ней также посетить централизованный экзамен. Выпускники, которые не являются гражданами Республики Беларусь и не успевшие оформить гражданство, вид на жительство, могут получить также справку установленной формы органов внутренних дел, миграционных служб и посетить централизованный экзамен, осуществить его сдачу», — рассказал Кадлубай.

«Обращаем внимание законных представителей, родителей наших учеников: если неким образом планируется замена документа, удостоверяющего личность детей, либо летний семейный отдых (имеется ввиду сдача документа для проставления визы — ред.), все-таки обратить внимание, что вход в пункты сдачи централизованного экзамена осуществляется непосредственно по документу, удостоверяющему личность», — добавил он.

В этом году определено 144 пункта проведения ЦЭ. К ним будет организован подвоз учащихся. Сообщается, что «в министерстве образования учли нарекания по поводу долгого ожидания перед началом экзамена, время скорректировали».

Централизованный экзамен пройдет 26 и 29 мая. Резервные дни — 21 и 23 июня, а также 18 и 20 августа.