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В Ташкенте на Рамазан-хайит перекроют несколько дорог

В целях проведения праздничного намаза на высоком уровне, создания необходимых условий для граждан и обеспечения их безопасности, 30 марта будет временно приостановлено движение автотранспорта на нескольких улицах и дорогах столицы.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 30 марта некоторые дороги в Ташкенте будут перекрыты. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана предупреждают в пресс-службе столичного ГУВД.

Сообщается, что в 124 мечетях столицы будет прочитана праздничная молитва. В связи с этим дороги, прилегающие к мечетям, перекроют с 00.00 до 7.30 утра.

Движение транспорта будет приостановлено на следующих улицах и дорогах столицы:

Мирзо-Улугбекский район:

  • мечеть «Тура бува»: улица Буюк Ипак Йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония.

Бектемирский район:

  • мечеть «Хутон»: Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Байкаро до улицы Бектекмир йули.

Алмазарский район:

  • мечеть «Исламабад»: МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрестка улиц Нурафшон и Сагбан;
  • мечеть «Хазрати имам»: улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;
  • мечеть «Дустжонбой»: от перекрёстка улиц Сагбан и и 12-го проезда Сагбан до улиц Келес йўли и Наразтепа.

Шайхантахурский район:

  • мечеть «Шейх Зайниддин»: улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач;
  • мечеть «Ходжа Аламбардор»: проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения с 2-м проездом Устазода;
  • мечеть «Кох ота»: улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрестка улиц Нурафшон-Лабзак.

Чиланзарский район:

  • мечеть «Убай ибн Каъб»: улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани;
  • мечеть «Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф»: улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрестка с 2-м тупиком Хонобод с улицей Сугалли ота;
  • мечеть «Новза»: проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса.

Учтепинский район:

  • мечеть «Абдуллох ибн Маъсуд»: улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий;
  • мечеть «Хазрати али»: улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшарий.

Юнусабадский район:

  • мечеть «Минор»: МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Ш. Рашидова;
  • мечеть «Мирзо Юсуф»: улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли.

Яккасарайский район:

  • мечеть «Усмон бин Маъзун»: МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент.

Сергелийский район:

  • мечеть «Нурул Ислом»: от перекрёстка улиц МКАД и Файзли Тошкент до пересечения улиц МКАД и Кумарик.

Яшнабадский район:

  • мечеть «Ислом ота»: улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан.

Мирабадский район:

  • мечеть «Куйлик ота»: ТКАД — от моста у рынка «Куйлюк» до перекрестка ТКАД и улицы Мунис.

Движение транспорта будет ограничено также и на других улицах, прилегающих к мечетям.