В Ташкенте на Рамазан-хайит перекроют несколько дорог

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 30 марта некоторые дороги в Ташкенте будут перекрыты. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана предупреждают в пресс-службе столичного ГУВД.
Сообщается, что в 124 мечетях столицы будет прочитана праздничная молитва. В связи с этим дороги, прилегающие к мечетям, перекроют с 00.00 до 7.30 утра.
Движение транспорта будет приостановлено на следующих улицах и дорогах столицы:
Мирзо-Улугбекский район:
- мечеть «Тура бува»: улица Буюк Ипак Йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония.
Бектемирский район:
- мечеть «Хутон»: Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Байкаро до улицы Бектекмир йули.
Алмазарский район:
- мечеть «Исламабад»: МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрестка улиц Нурафшон и Сагбан;
- мечеть «Хазрати имам»: улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;
- мечеть «Дустжонбой»: от перекрёстка улиц Сагбан и и 12-го проезда Сагбан до улиц Келес йўли и Наразтепа.
Шайхантахурский район:
- мечеть «Шейх Зайниддин»: улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач;
- мечеть «Ходжа Аламбардор»: проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения с 2-м проездом Устазода;
- мечеть «Кох ота»: улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрестка улиц Нурафшон-Лабзак.
Чиланзарский район:
- мечеть «Убай ибн Каъб»: улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани;
- мечеть «Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф»: улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрестка с 2-м тупиком Хонобод с улицей Сугалли ота;
- мечеть «Новза»: проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса.
Учтепинский район:
- мечеть «Абдуллох ибн Маъсуд»: улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий;
- мечеть «Хазрати али»: улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшарий.
Юнусабадский район:
- мечеть «Минор»: МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Ш. Рашидова;
- мечеть «Мирзо Юсуф»: улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли.
Яккасарайский район:
- мечеть «Усмон бин Маъзун»: МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент.
Сергелийский район:
- мечеть «Нурул Ислом»: от перекрёстка улиц МКАД и Файзли Тошкент до пересечения улиц МКАД и Кумарик.
Яшнабадский район:
- мечеть «Ислом ота»: улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан.
Мирабадский район:
- мечеть «Куйлик ота»: ТКАД — от моста у рынка «Куйлюк» до перекрестка ТКАД и улицы Мунис.
Движение транспорта будет ограничено также и на других улицах, прилегающих к мечетям.