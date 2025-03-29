Красноярки получили синяки после участия в хоррор-квесте

Жительницы города, вернувшиеся с хоррор-квеста, рассказали о полученных синяках и шокирующем опыте. Во время игры они столкнулись с физическим контактом: их били об стены, гонялись с бутафорской бензопилой и душили.
Квест-парк, который посетили красноярки, расположен на правобережье города. Перед началом игры «Судная ночь» организаторы попросили участниц подписать двухстраничные документы, предупреждая о возможном максимальном контакте с актерами на режиме «хард».
Одна из участниц отметила, что подобные сцены она видела только в фильмах и не ожидала такого опыта. Она рассказала о синяках и о том, что их душили и били об стены. По ее словам, в хаосе игры ей показалось, что использовали шокер, хотя она не запомнила всех деталей.
Несмотря на полученные травмы, девушки остались довольны квестом. Они отметили, что получили свою дозу адреналина и не жалеют о приключении.
Менеджер квест-парка Кирилл пояснил, что уровень «хард» подразумевает возможность физического контакта, и участники заранее предупреждаются об этом. Он отметил, что синяки могут возникать из-за беготни и столкновений, однако серьезных травм не фиксируется. Кирилл также добавил, что бензопила является бутафорской и не может причинить реальный вред, хотя ее звук вполне реалистичен в темноте.