Красноярки получили синяки после участия в хоррор-квесте

Одна из участниц отметила, что подобные сцены она видела только в фильмах и не ожидала такого опыта. Она рассказала о синяках и о том, что их душили и били об стены. По ее словам, в хаосе игры ей показалось, что использовали шокер, хотя она не запомнила всех деталей.