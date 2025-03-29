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Новые электроскутеры «Велобайк» будут доступны для аренды москвичам с мая

В мае сервис «Велобайк» запустит для аренды 300 электроскутеров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«В мае “Велобайк” запустит современную и маневренную модель для поездок — электроскутер», — рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что электроскутеры оснащены умными управляющими модулями в целях безопасности. Это позволяет ограничивать скорость до 20 км/ч. Скутер автоматически снижает скорость в медленных зонах. Кроме того, на всех моделях установлены госномера, которые интегрированы в конструкцию, как на электровелосипедах 2.0. Это поможет фиксировать нарушения ПДД с помощью камер.

Заммэра отметил, что пользоваться сервисом можно только с 18 лет. Стоимость тарифов будет такая же, как на электровелосипеды 2.0.

«По результатам 2024 года около 85% всех поездок на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах в Москве совершают с транспортной целью. В этом сезоне для аренды в столице станут доступны 300 электроскутеров “Велобайк” — это современный, маневренный и безопасный вид транспорта. Он оснащен умным управляющим модулем и госномерами. Мы будем активно отслеживать обратную связь от пользователей и совершенствовать сервис, чтобы сделать его еще более удобным», — подчеркнул Ликсутов.