Новые электроскутеры «Велобайк» будут доступны для аренды москвичам с мая

«По результатам 2024 года около 85% всех поездок на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах в Москве совершают с транспортной целью. В этом сезоне для аренды в столице станут доступны 300 электроскутеров “Велобайк” — это современный, маневренный и безопасный вид транспорта. Он оснащен умным управляющим модулем и госномерами. Мы будем активно отслеживать обратную связь от пользователей и совершенствовать сервис, чтобы сделать его еще более удобным», — подчеркнул Ликсутов.