За два месяца в Новосибирске продали 1652 квартиры в новостройках

В феврале этого года в новостройках Новосибирской области продали 1002 квартиры на сумму 7 млрд рублей. По сравнению с январем количество сделок увеличилось на 54,2% (650 сделок). Такие данные предоставил бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, Центральным банком Российской Федерации и Новосибирскстатом.