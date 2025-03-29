За два месяца в Новосибирске продали 1652 квартиры в новостройках

В феврале этого года в новостройках Новосибирской области продали 1002 квартиры на сумму 7 млрд рублей. По сравнению с январем количество сделок увеличилось на 54,2% (650 сделок). Такие данные предоставил бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, Центральным банком Российской Федерации и Новосибирскстатом.
По объему сделок регион достиг уровня февраля 2024 года. По количеству проданных квартир продажи уменьшились почти на 16%. Аналитики также отметили, что средняя стоимость за 1 квадратный метр выросла на 16,3%.
Основным стимулом для покупки жилья в новостройках продолжает оставаться семейная ипотека. Также рост продаж объясняется уменьшением комиссий для застройщиков.