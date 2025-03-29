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Пенсию повысят миллионам россиян

С 1 апреля произойдет увеличение социальных пенсий на 14,75%, что затронет ориентировочно 4,2 миллиона российских граждан, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Правительство РФ планирует осуществить индексацию социальных пенсионных выплат с начала апреля. Данная мера затронет не только получателей социальных пенсий, но и тех, чьи выплаты определяются исходя из размера социальной пенсии. Реализация этого решения коснется около 4,2 млн человек и потребует выделения из бюджета примерно 85 млрд рублей.

Увеличение выплат коснется различных категорий граждан, включая военнослужащих, добровольцев и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадных Севастополя и Сталинграда, космонавтов, а также лиц, пострадавших от радиационных катастроф, и членов их семей.