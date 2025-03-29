Пенсию повысят миллионам россиян

Правительство РФ планирует осуществить индексацию социальных пенсионных выплат с начала апреля. Данная мера затронет не только получателей социальных пенсий, но и тех, чьи выплаты определяются исходя из размера социальной пенсии. Реализация этого решения коснется около 4,2 млн человек и потребует выделения из бюджета примерно 85 млрд рублей.
Увеличение выплат коснется различных категорий граждан, включая военнослужащих, добровольцев и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадных Севастополя и Сталинграда, космонавтов, а также лиц, пострадавших от радиационных катастроф, и членов их семей.