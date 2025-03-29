Собянин: Московские парки побили рекорд посещаемости

«Столичные парки бьют рекорды: в прошлом году их посетили больше 177 млн раз. Секрет успеха — в многообразии площадок и насыщенной программе для детей и взрослых. Так, в этом зимнем сезоне в парках работали 47 катков, 85 лыжных трасс, 22 горки для катания на тюбингах и ледянках. Прошлым летом — 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом, оборудованы специальные площадки для пикников с беседками, которые можно забронировать онлайн», — написал мэр.