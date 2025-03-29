Жительницу Перми оштрафовали за ругань и хамское поведение на концерте

В Перми 38-летняя местная жительница, находясь на концерте в спортивном комплексе имени Сухарева в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась и вела себя грубо. За это пермячку оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.