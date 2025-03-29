Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Перми оштрафовали за ругань и хамское поведение на концерте

Размер штрафа составил 2 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 38-летняя местная жительница, находясь на концерте в спортивном комплексе имени Сухарева в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась и вела себя грубо. За это пермячку оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Когда сотрудники полиции сделали ей замечания и потребовали прекратить нарушение порядка, она не отреагировала и продолжила свои противоправные действия.

Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 2000 рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.