Жительницу Перми оштрафовали за ругань и хамское поведение на концерте

В Перми 38-летняя местная жительница, находясь на концерте в спортивном комплексе имени Сухарева в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась и вела себя грубо. За это пермячку оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.
Когда сотрудники полиции сделали ей замечания и потребовали прекратить нарушение порядка, она не отреагировала и продолжила свои противоправные действия.
Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 2000 рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.