В Башкирии продолжается мониторинг подъема уровня рек

На реке Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района отмечен подъем уровня воды на 4 см, текущий уровень достиг 208 см при критической отметке выхода на пойму в 300 см. На реке Дёме в деревне Бочкарево уровень воды также увеличился на 4 см, составив 438 см, при опасной отметке выхода на пойму в 520 см. В деревне Дюсяново Бижбулякского района уровень воды на реке Дёме поднялся на 6 см, достигнув 183 см, при критическом уровне в 590 см.