В Башкирии продолжается мониторинг подъема уровня рек

Госкомитет РБ по ЧС поделились актуальной информацией по весеннему половодью. По данным ведомства, за последние сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о подтоплениях в Чишминском районе.
Сейчас под контролем находятся четыре критические ситуации в Уфе, Архангельском и Чишминском районах. Специалисты следят за изменениями уровня воды в реках, чтобы предотвратить возможные последствия.
На реке Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района отмечен подъем уровня воды на 4 см, текущий уровень достиг 208 см при критической отметке выхода на пойму в 300 см. На реке Дёме в деревне Бочкарево уровень воды также увеличился на 4 см, составив 438 см, при опасной отметке выхода на пойму в 520 см. В деревне Дюсяново Бижбулякского района уровень воды на реке Дёме поднялся на 6 см, достигнув 183 см, при критическом уровне в 590 см.
На реке Белой в Уфе уровень воды снизился на 27 см и составляет 332 см, что все еще выше отметки выхода на пойму — 600 см. На реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района отмечается снижение уровня воды на 12 см. Текущий уровень составляет 216 см при выходе на пойму в 410 см.
Мониторинг водных объектов продолжается круглосуточно. Юмагузинское и Нугушское водохранилища функционируют в режиме наполнения, в то время как Павловское водохранилище работает в транзитном режиме.
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