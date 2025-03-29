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Домам культуры Омской области выделят на ремонт около 32 млн рублей

Финансовая поддержка будет оказана 42 ДК.

Источник: Соцсети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о выделении дополнительных средств на ремонт и обновление материально-технической базы омских домов культуры. Помощь предоставляется в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование соответсвующих расходов.

На эти цели из областного бюджета выделен 31,6 млн рублей. Конкурсный отбор на получение субсидий уже прошли 37 муниципальных образований. Выделенные средства позволят провести ремонт и приобрести новое оборудование в 42 домах культуры.

Ранее мы писали, что с января нынешнего года в регионе заработала программа «Земский работник культуры». Специалисты соответствующего профиля, приехавшие работать в село, получат выплату в размере 1 млн рублей.