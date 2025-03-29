В Омске восстановят 13 мемориальных досок

В Омске до середины апреля приведут в порядок мемориальные доски и памятники, посвящённые участникам Великой Отечественной войны. Реставрационные работы проведут управляющие компании и различные организации.
В планах — восстановление 13 мемориальных досок на фасадах жилых домов. Также будут обновлены крупные памятные объекты. Так, Омский аграрный научный центр займётся стелой в честь сотрудников СибНИИСХоза, погибших на фронте, у дома № 26 на проспекте Королёва. Аграрный университет им. Столыпина приведёт в порядок аналогичный памятник своим преподавателям и студентам.
В Новоалександровке военно-мемориальная компания отреставрирует мемориал воинам Великой Отечественной, а у «Пятого театра» работники покрасят буквы на памятнике омским речникам.
Кроме того, компания «Траст-Инвест» обновит мемориал в память сотрудников завода — заменит цифры, покрасит элементы и благоустроит территорию. Также здесь появится система видеонаблюдения для защиты объекта.