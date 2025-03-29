В Омске восстановят 13 мемориальных досок

В планах — восстановление 13 мемориальных досок на фасадах жилых домов. Также будут обновлены крупные памятные объекты. Так, Омский аграрный научный центр займётся стелой в честь сотрудников СибНИИСХоза, погибших на фронте, у дома № 26 на проспекте Королёва. Аграрный университет им. Столыпина приведёт в порядок аналогичный памятник своим преподавателям и студентам.