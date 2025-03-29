В Новосибирской области электропоезда получили новые названия остановок

Пассажиры пригородных поездов Новосибирской области теперь будут выходить на остановках с новыми названиями. Вместо сухих цифровых обозначений появились исторические топонимы и названия близлежащих объектов. Об этом узнал корреспондент КП-Новосибирск из сервиса «Яндекс. Расписание».