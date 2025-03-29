В Новосибирской области электропоезда получили новые названия остановок

Пассажиры пригородных поездов Новосибирской области теперь будут выходить на остановках с новыми названиями. Вместо сухих цифровых обозначений появились исторические топонимы и названия близлежащих объектов. Об этом узнал корреспондент КП-Новосибирск из сервиса «Яндекс. Расписание».
Западно-Сибирская железная дорога провела масштабное переименование остановочных пунктов. Среди новых названий: Изылы (бывший 141 км), Шахат (бывший 156 км), Барышево (бывший 32 км), Дачная (бывший 38 км), Салаир (бывший 72 км), Гагаринская (бывший 3339 км), Раздолье (бывший 3362 км), Мошково-Западная (бывший 3388 км), Новоалександровка (бывший 3406 км), Приборостроитель (бывший 3412 км), Ветеран труда (бывший 3429 км), Березка (бывший 3264 км), Жаворонок (бывший 3273 км), Бармашево (бывший 3277 км), Светлый (бывший 3290 км), Виктория (бывший 3293 км), ПЛП (бывший 3307 км), Орловка (бывший 3124 км), Лебедевский (бывший 3149 км), Новопреображенка (бывший 2953 км), Татарская ЦРБ (бывший 2882 км), Песцы (бывший 2926 км).
Всего изменили названия более 20 остановок на разных участках железной дороги. Новые наименования отражают географические особенности местности или названия близлежащих населенных пунктов.