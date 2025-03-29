В Башкирии потеплеет до +13 градусов.

Жителей Башкирии в выходные ждет тёплая погода. По прогнозам синоптиков, в период с 29 по 31 марта будет облачно с прояснениями.
В ночь на 30 марта без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь, на юге — умеренный. Ветер с юго-востока и востока со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов. Днём ожидается потепление до +7…+12 градусов.
31 марта местами пройдёт небольшой дождь. Ветер сменит направление с южного на северное, его скорость составит 3−8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов. Днём ожидается потепление до +8…+13 градусов.