В Башкирии потеплеет до +13 градусов.

В ночь на 30 марта без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь, на юге — умеренный. Ветер с юго-востока и востока со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов. Днём ожидается потепление до +7…+12 градусов.