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В Башкирии потеплеет до +13 градусов

В Башкирии потеплеет до +13 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 77% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Башинформ

Жителей Башкирии в выходные ждет тёплая погода. По прогнозам синоптиков, в период с 29 по 31 марта будет облачно с прояснениями.

В ночь на 30 марта без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь, на юге — умеренный. Ветер с юго-востока и востока со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов. Днём ожидается потепление до +7…+12 градусов.

31 марта местами пройдёт небольшой дождь. Ветер сменит направление с южного на северное, его скорость составит 3−8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов. Днём ожидается потепление до +8…+13 градусов.