Предложение о введении ответственности за нецензурную брань обсуждают в Беларуси

По его словам, сейчас сквернословие приобретает массовый характер. Митрополит Вениамин уточнил, что на одном из заседания Общественный совет по нравственности данную тему обсуждал. Он пояснил, что к Институту социологии Национальной академии наук Беларуси и Белорусскому комитету молодежных организаций обратились с предложение о проведении исследования, связанного с влиянием на общество (в особенности на детей и молодежь) бранной нецензурной речи, рекламы азартных игр в силу их широкого распространения.