Предложение о введении ответственности за нецензурную брань обсуждают в Беларуси. Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси, сопредседатель Общественного совета по нравственности Вениамин, пишет БелТА.
Он обратил внимание, что одной из насущных и острых проблем является сквернословие. Митрополит заметил, что прилюдное использование бранных, нецензурных слова распространилось настолько в современном обществе, «что захватило даже самые юные умы и уста».
— Подобные слова употребляют дети, школьники, молодежь, причем не только мальчики, но и девочки. В православной церкви пристрастие к сквернословию прямо называется грехом, — отметил митрополит.
По его словам, сейчас сквернословие приобретает массовый характер. Митрополит Вениамин уточнил, что на одном из заседания Общественный совет по нравственности данную тему обсуждал. Он пояснил, что к Институту социологии Национальной академии наук Беларуси и Белорусскому комитету молодежных организаций обратились с предложение о проведении исследования, связанного с влиянием на общество (в особенности на детей и молодежь) бранной нецензурной речи, рекламы азартных игр в силу их широкого распространения.
Митрополит Минский и Заславский Вениамин заметил, что сейчас проводится реализация инициативы совета, касающаяся включения в тематику единых дней информирования населения Беларуси темы чистоты речи.
— Обсуждается в качестве одного из средств предложение ввести в законодательство ответственность за нецензурную брань, подобно той норме, которая существовала ранее, — подчеркнул митрополит Вениамин.
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