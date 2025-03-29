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«Час Земли». Белорусов призывают на время отключить электроприборы

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает жителей и организации Беларуси принять участие в экологической акции «Час Земли — 2025», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Источник: Reuters

«Основная задача акции — акцентировать внимание на вопросах климатических изменений, экономии энергии и экологической безопасности. Для участия достаточно выключить освещение и другие не первостепенные электроприборы на один час — с 20.30 до 21.30 — в знак поддержки ответственного отношения к природе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Впервые «Час Земли» был проведен в австралийском городе Сиднее 31 марта 2007 года. А уже через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400 городов. Беларусь присоединилась к мероприятию в 2009 году.

Традиционно в последнюю субботу марта в сотнях городов мира на час погаснет свет в домах и офисах, отключается подсветка городских зданий и рекламное освещение.