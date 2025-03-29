«Спрятал в ножке одного из сидений». Брестские таможенники нашли и изъяли 450 серебряных монет в рейсовом автобусе из Польши

Отмечается, что 67-летний гражданин Беларуси ехал из Польши через пункт пропуска «Брест». В момент опроса брестскими таможенниками, он сказал, что у него нет товаров, которые нужно декларировать. После того, как специалисты обнаружили и извлекли 450 серебряных монет, водитель сказал, что их его попросили перевезти.