«Спрятал в ножке одного из сидений». Брестские таможенники нашли и изъяли 450 серебряных монет в рейсовом автобусе из Польши

В Бресте таможня обнаружила 450 серебряных монет в рейсовом автобусе из Польши. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Водитель рейсового автобуса сообщением “Тересполь-Брест” спрятал в ножке одного из сидений 450 серебряных монет различных номиналов и годов выпуска», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 67-летний гражданин Беларуси ехал из Польши через пункт пропуска «Брест». В момент опроса брестскими таможенниками, он сказал, что у него нет товаров, которые нужно декларировать. После того, как специалисты обнаружили и извлекли 450 серебряных монет, водитель сказал, что их его попросили перевезти.
В ГТК уточнили, что монеты были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, 364 монеты относятся к культурным ценностям — они были созданы более 100 лет назад. Оценочная стоиомость составляет примерно 105 тысяч рублей.
Таможня Бреста начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье предусматривается наложение штрафа до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (по состоянию на 29 марта 2025 года). Также возможна конфискация сокрытых товаров и транспортного средства, которое использовалось для их перемещения.
Ранее брестские таможенники изъяли 19 контрабандных змей из Польши: «Редкие питоны находились в ступенях рейсового автобуса».
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