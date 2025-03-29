МИНСК, 28 мар — Sputnik. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу, обновлен в Беларуси, соответствующее постановление Министерства природы опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Последний раз белорусская Красная книга обновлялась в июне 2014 года. Спустя почти 11 лет некоторые животные и растения из перечня исчезли и больше не имеют охранного статуса, поскольку не считаются исчезающим видом — а какие-то, наоборот, добавились. Таким образом, если ранее в книге было 203 вида животных и 303 вида растений, то сейчас стало 213 видов животных и 310 видов растений. Из списка животных, например, исчезли 14 видов: броненосец связанный, пчела мохноногая серебристая, зеленчук непарный, мечник обыкновенный и другие. В то же время добавились 24 новых вида: гигантская вечерница (летучая мышь).лошадь Пржевальского.обыкновенная горлица (птица из семейства голубиных).мохноногий сыч.стрекозы: стрелка Йохансона, коромысло городчатое, белонос хвостатый.жуки: плоскотелка багряная, щелкун чешуйчатый, щелкун ржаво-красный, землерой многорогий.бабочки: голубянка Шифермюллера, голубянка торфяниковая, голубянка арион, перламутровка болотная, чернушка кофейная, эверсманния украшенная, едведица царская, шелкопряд дубовый темнокрылый, металловидка микрогамма, аконтия светла, коконопряд падуболистный, окончатый мотылек.родственная монопорея (насекомое из класса «высшие ракообразные»). Интересно, что из нового списка не исчезли бурый медведь и рысь, охота на которых ранее была разрешена в Беларуси. Добывать эти виды можно в особом режиме, который позволяет контролировать их численность. Постановление вступает в силу с 31 марта 2025 года.