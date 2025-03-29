В Енисейске дорожные полицейские задержали пьяного водителя-новичка

В Енисейске сотрудники дорожной полиции задержали пьяного автомобилиста. Случилось это накануне, 28 марта. Наряд дорожно-патрульной службы патрулировал улицы города, когда ему на глаза попалась подозрительная «Хонда». Остановили, попросили документы на проверку. Водитель — 21-летний местный житель. И, судя по всему, права получил недавно, двух лет не прошло с начала его автомобильной «карьеры».
Но во время общения инспекторы заметили запах алкоголя. Алкотест не обманешь, прибор показал наличие в крови алкоголя 0,70 мг/л. Парень пояснил: был в гостях у друзей, там выпил две бутылки пива.
Пенный напиток подвел молодого человека. Из иномарки его высадили, домой отправился в статусе пешехода. Машину — на специализированную стоянку, владельцу — штраф в размере 45 тысяч рублей и, кроме того, он рискует лишиться прав на срок до двух лет.