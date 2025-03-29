Минобразования сказало про изменения при сдаче ЦЭ в Беларуси в 2025 году. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу озвучил заместитель министра образования Александр Кадлубай.
По его словам, ведомством было определено 144 пункта сдачи ЦЭ. Среди нововведения указаны следующие: запрет на пользование мобильным телефоном, устройствами фото- и видеофиксации не только в аудитории, но и в других помещениях пункта. Кадлубай заметил, что гаджет можно сдать на входе, а забрать после ЦЭ. Вместе с тем разрешено проносить устройства, если это нужно по медицинским показаниям.
Замминистра образования пояснил, что в указанном случае речь идет про устройства, контролирующие уровень сахара в крови, сердечный ритм. Он добавил, что зайти в пункт сдачи централизованного экзамена будет возможно по документу, удостоверяющему личность. Также он уточнил, что указанный перечень документов был установлен указом президента Беларуси.
— Кроме того, хотелось бы отметить, что в вопросе идентификационная карта или биометрический паспорт документом, удостоверяющим личность, является идентификационная карта. Именно ее должен предъявить при проходе в пункт сдачи централизованного экзамена учащийся выпускных классов, — подчеркнул представитель Министерства образования.
Тем временем Минобразования Беларуси сделало заявление о распределении студентов-платников.
Ранее Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси.
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