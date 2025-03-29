Минобразования сказало про изменения при сдаче ЦЭ в Беларуси в 2025 году

По его словам, ведомством было определено 144 пункта сдачи ЦЭ. Среди нововведения указаны следующие: запрет на пользование мобильным телефоном, устройствами фото- и видеофиксации не только в аудитории, но и в других помещениях пункта. Кадлубай заметил, что гаджет можно сдать на входе, а забрать после ЦЭ. Вместе с тем разрешено проносить устройства, если это нужно по медицинским показаниям.