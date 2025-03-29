Омская область заняла третье место в СФО по восстановлению прав дольщиков

Омская область заняла третье место среди регионов Сибирского федерального округа по числу восстановленных в правах дольщиков. Данные, начиная с 2019 года, проанализировал федеральный Фонд развития территорий.
Как сообщили в Фонде, в целом за это время в СФО были восстановлены жилищные права 13,5 тысяч обманутых дольщиков. Лучше всего сработала в этом направлении Новосибирская область — восстановлены в правах более 9,2 тысяч человек. На втором месте Красноярский край (более 8,9 тысяч). В Омской области за период с 2019 по 2024 год жилье или соответствующую компенсацию получили более 1,6 тысяч человек.
Четвертое и пятое место рейтинга заняли иркутская (964 человека) и Томская (772) области.
Напомним, только за прошлый год в Омске были восстановлены права 506 дольщиков. Более ста из них получили компенсации или квартиры в рамках инвестпроектов. Около 300 дольщиков получили квартиры в двух достроенных при участии Фонда развития территории домах. К достройке трех домов были привлечены инвесторы.