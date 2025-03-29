В Хомутово студенты-спасатели откачивают воду из подвалов подтопленных домов

В селе Хомутово по данным на 29 марта 2025 года остаются подтопленными 48 участков. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уровень воды за последние дни значительно снизился.
Студенты-спасатели Иркутского, Зиминского и Саянского городских отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают местным жителям — откачивают воду из подвалов, скважин и со дворов. Данная мера потребовалась тем, кто живет на улицах Терновая, Тепличная, Сибирская, Изумрудная и Владимирская.
— С 26 по 28 марта эти работы провели в 12 домовладениях. За субботу — воскресенье откачают воду в остальных домовладениях, где на участках стоит вода. Далее добровольцы и сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области продолжат мониторинг до полного устранения последствий чрезывычайной ситуации, — рассказывает Игорь Кобзев.
Важно! С 29 марта по 4 апреля в регионе ожидается потепление. Соответственно, начнет таять снег, из-за чего вода вновь может затопить пониженные участки местности, в зоне риска находятся и дороги. Специалисты находятся в полной готовности и следят за обстановкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе водитель авто на летней резине пострадал в аварии.