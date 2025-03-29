В Хомутово студенты-спасатели откачивают воду из подвалов подтопленных домов

— С 26 по 28 марта эти работы провели в 12 домовладениях. За субботу — воскресенье откачают воду в остальных домовладениях, где на участках стоит вода. Далее добровольцы и сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области продолжат мониторинг до полного устранения последствий чрезывычайной ситуации, — рассказывает Игорь Кобзев.