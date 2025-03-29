Почти 2,6 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации на востоке Москвы зимой

«За три зимних месяца правообладателями комфортного жилья на востоке столицы стали почти 2,6 тыс. москвичей из 66 домов. Наиболее активно оформляли документы на квартиры жители Северного Измайлово, там правообладателями по реновации с декабря по февраль уже стали около 900 горожан. В районе Гольяново договоры заключили 480 участников программы, а в Перове — 360. Всем им город предложил равнозначные квартиры в тех же районах, в которых они проживали ранее», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.