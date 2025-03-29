Почти 2,6 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации на востоке Москвы зимой

«За три зимних месяца правообладателями комфортного жилья на востоке столицы стали почти 2,6 тыс. москвичей из 66 домов. Наиболее активно оформляли документы на квартиры жители Северного Измайлово, там правообладателями по реновации с декабря по февраль уже стали около 900 горожан. В районе Гольяново договоры заключили 480 участников программы, а в Перове — 360. Всем им город предложил равнозначные квартиры в тех же районах, в которых они проживали ранее», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Как отмечается, сегодня программа реновации в округе охватила около 32,3 тыс. жителей 203 старых домов. Всего здесь планируется переселить в новостройки около 210 тыс. человек из 1 тыс. 62 старых зданий.
«Всего по программе реновации на востоке столицы под заселение передали 57 новостроек. Первые этажи у них нежилые — там открываются объекты социально-бытовой инфраструктуры, что создает комфортную городскую среду для москвичей. Так, на сегодня в округе используются 89 нежилых помещений для размещения магазинов, пунктов выдачи заказов, центров информирования по переселению, диспетчерских служб и других предприятий», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.