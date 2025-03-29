Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек». Пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе

Под Барановичами 250 человек и собаки искали всю ночь пропавшего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе 250 человек и собаки искали всю ночь пропавшего десятилетнего мальчика. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Ранее сообщалось, что ребенок 28 марта на горном велосипеде уехал в неизвестном направлении. После этого информации о его местонахождении не было. В ведомстве уточнили, что поиски мальчика продолжались все ночь. В поисках было задействовано более 250 человек: внутренние войска, спасатели, милиция, волонтеры, а также местные жители.

В УВД добавили, что при помощи дрона, служебных собак, техники и через построение «живых цепочек» проводилось обследование прилегающей территории. Также проводилась работа с населением. Ребенка удалось найти, его передали родственникам. В милиции уточнили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.

Ранее Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025.

Вместе с тем предложение о введении ответственности за нецензурную брань обсуждают в Беларуси.