«Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек». Пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе

Ранее сообщалось, что ребенок 28 марта на горном велосипеде уехал в неизвестном направлении. После этого информации о его местонахождении не было. В ведомстве уточнили, что поиски мальчика продолжались все ночь. В поисках было задействовано более 250 человек: внутренние войска, спасатели, милиция, волонтеры, а также местные жители.