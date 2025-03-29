«Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек». Пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе

В Барановичском районе 250 человек и собаки искали всю ночь пропавшего десятилетнего мальчика. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Ранее сообщалось, что ребенок 28 марта на горном велосипеде уехал в неизвестном направлении. После этого информации о его местонахождении не было. В ведомстве уточнили, что поиски мальчика продолжались все ночь. В поисках было задействовано более 250 человек: внутренние войска, спасатели, милиция, волонтеры, а также местные жители.
В УВД добавили, что при помощи дрона, служебных собак, техники и через построение «живых цепочек» проводилось обследование прилегающей территории. Также проводилась работа с населением. Ребенка удалось найти, его передали родственникам. В милиции уточнили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
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