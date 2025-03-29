В Красноярске стартует прием заявлений на зачисление детей в 1 класс

С 1 апреля по 30 июня 2025 года родители смогут подавать заявления на зачисление, а уже с середины марта доступен черновик заявления для предварительного заполнения.
Прием заявлений начнется 1 апреля, когда родители смогут просто нажать кнопку «отправить». Важно отметить, что заявки принимаются от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также от тех, кто отправляет в школу второго ребенка, независимо от места проживания.
Ключевые моменты для родителей:
1. Сроки подачи заявлений: с 1 апреля по 30 июня — для семей, живущих на закрепленной территории и имеющих льготы. С 7 июля по 5 сентября — для всех желающих на свободные места.
2. Определение школы: узнать, к какой школе относится ваш дом, можно на официальном сайте администрации.
3. Необходимые документы:
• Личное заявление родителей.
• Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.
• Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы, такие как свидетельства о рождении братьев и сестер, справки о праве на льготы и другие.
4. Возраст для поступления: в первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Для более раннего или позднего поступления потребуется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
5. Процесс подачи заявления: подробная информация о том, как подать заявление, будет доступна на сайте управления образования.
Родителям рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы для упрощения процесса зачисления.