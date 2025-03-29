В Красноярске стартует прием заявлений на зачисление детей в 1 класс

Прием заявлений начнется 1 апреля, когда родители смогут просто нажать кнопку «отправить». Важно отметить, что заявки принимаются от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также от тех, кто отправляет в школу второго ребенка, независимо от места проживания.