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В Красноярске стартует прием заявлений на зачисление детей в 1 класс

Красноярская мэрия информирует родителей о начале процесса записи детей в 1 класс.

Источник: ТАСС

С 1 апреля по 30 июня 2025 года родители смогут подавать заявления на зачисление, а уже с середины марта доступен черновик заявления для предварительного заполнения.

Прием заявлений начнется 1 апреля, когда родители смогут просто нажать кнопку «отправить». Важно отметить, что заявки принимаются от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также от тех, кто отправляет в школу второго ребенка, независимо от места проживания.

Ключевые моменты для родителей:

1. Сроки подачи заявлений: с 1 апреля по 30 июня — для семей, живущих на закрепленной территории и имеющих льготы. С 7 июля по 5 сентября — для всех желающих на свободные места.

2. Определение школы: узнать, к какой школе относится ваш дом, можно на официальном сайте администрации.

3. Необходимые документы:

• Личное заявление родителей.

• Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.

• Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы, такие как свидетельства о рождении братьев и сестер, справки о праве на льготы и другие.

4. Возраст для поступления: в первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Для более раннего или позднего поступления потребуется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

5. Процесс подачи заявления: подробная информация о том, как подать заявление, будет доступна на сайте управления образования.

Родителям рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы для упрощения процесса зачисления.