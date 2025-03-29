Володин заявил о важности качественного образования

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. От качества знаний зависит развитие страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения подшефного образовательного комплекса — Технологический колледж «Лицей-интернат “Феникс” в Смоленской области.
Образовательный комплекс был создан по инициативе председателя Госдумы, в нем проходят обучение дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей и участников специальной военной операции.
«От качества знаний зависит развитие страны, а оно начинается здесь: в школе, в колледже», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его мнению, без эффективной самореализации, которая возможна только если нравится профессия, невозможно состояться.
«Наша задача, соединяя школу с колледжем, постараться сделать все, чтобы на ранней стадии профориентации ребята выбрали путь, состоялись, смогли себя реализовать», — отметил председатель Госдумы.
Володин рассказал о планах расширения учебной базы колледжа. По его словам, завершается реставрация основного корпуса колледжа — одного из зданий усадьбы Шереметевых, которая имеет более чем полувековую историю.
«До октября мы восстановим еще 7 объектов культурного наследия, а до конца года — еще 4. Они будут использованы как учебные классы, лаборатории с техникой, чтобы ребята могли не только теорию изучать, но и практику», — сообщил председатель Госдумы.
В ходе встречи Володин отметил благодарностями председателя Госдумы за многолетний добросовестный труд в сфере образования и вклад в сохранение исторического наследия преподавателей Людмилу Соколову и Татьяну Степанову, а также председателя Высоковского территориального комитета Андрея Ичетовкина.
«Решение о возрождении колледжа было принято три года назад. В прошлом году он принял первых студентов, которые находятся на полном обеспечении образовательного учреждения. Есть свой бассейн и современное общежитие для студентов на 120 человек», — отметили в пресс-службе Госдумы.
Председатель Госдумы также ознакомился с ходом работ по восстановлению объектов культурного наследия, часть из которых в дальнейшем будет использована под образовательные цели, сообщили в пресс-службе. В рамках проекта отремонтировано и реконструировано 7 объектов культурного наследия.
Володин осмотрел храм Тихвинской иконы Божьей Матери, построенный в XIX веке. Его реставрация, которая проводилась по чертежам автора проекта — архитектора Николая Бенуа, завершена. Он подчеркнул, что храм обретает свою новую жизнь.
Председатель Госдумы также ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ во дворце графа Шереметева. Отмечается, что объект будет завершен до конца года, а в помещениях дворца планируется разместить музейный комплекс. Также в планах этого года — воссоздание исторического парка на площади 15,8 га.