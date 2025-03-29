Уфимские хирурги вытащили осколок из груди бойца СВО

В РКБ им. Куватова в Уфе провели операцию бойцу СВО. Мужчина получил серьезные травмы в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
Солдат поступил в отделение торакальной хирургии с жалобами на резкие боли в правой части грудной клетки и животе. В октябре прошлого года, находясь на службе, он получил минно-взрывную травму, после чего его быстро эвакуировали в госпиталь для оказания первой помощи. Врачи провели дренирование правой плевральной полости, но осколок, который остался в теле, продолжал напоминать о себе.
После лечения в военном госпитале и последующего отпуска в Башкирии, у бойца вновь начались проблемы со здоровьем. Компьютерная томография грудной клетки выявила осколок, застрявший в правой диафрагме — это открывало необходимость в срочной операции.
Уфимские хирурги провели операцию по удалению осколка, которая прошла успешно. Теперь боец может вздохнуть свободно: после восстановления и необходимого лечения его выписали домой, и он сможет вернуться в строй.
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