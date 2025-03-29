Уфимские хирурги вытащили осколок из груди бойца СВО

Солдат поступил в отделение торакальной хирургии с жалобами на резкие боли в правой части грудной клетки и животе. В октябре прошлого года, находясь на службе, он получил минно-взрывную травму, после чего его быстро эвакуировали в госпиталь для оказания первой помощи. Врачи провели дренирование правой плевральной полости, но осколок, который остался в теле, продолжал напоминать о себе.