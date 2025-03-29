«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги с 8 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Сообщается, что с 8 апреля 2025 года «Белтелеком» повысит ряд тарифов. Указанное повышение затронет как физических, так и юридических лиц. Вместе с тем в пресс-службе акцентировали внимание, что увеличение не коснется следующих тарифов. Называются пакеты услуг электросвязи, стационарный широкополосный доступ в сеть интернет (byfly), постоянный доступ в сеть Интернет на базе сетей 2G/3G, видеоконференция.
Также среди тарифов, которые не затронет названное повышение — объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ, доступ к платформам. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Кстати, тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси после подорожания топлива.
Тем временем стоимость дизеля и бензина стала дороже в Беларуси с 29 марта.
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