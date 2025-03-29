«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги с 8 апреля 2025 года

Сообщается, что с 8 апреля 2025 года «Белтелеком» повысит ряд тарифов. Указанное повышение затронет как физических, так и юридических лиц. Вместе с тем в пресс-службе акцентировали внимание, что увеличение не коснется следующих тарифов. Называются пакеты услуг электросвязи, стационарный широкополосный доступ в сеть интернет (byfly), постоянный доступ в сеть Интернет на базе сетей 2G/3G, видеоконференция.