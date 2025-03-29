В Островце голова ребенка застряла в перилах на лестнице. Подробности и видео опубликовали в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси.
В сообщении сказано, что 28 марта, в пятницу, в вечернее время в МЧС позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что голова ее ребенка застряла в перилах. Спасатели оперативно приехал на место. При помощи специального инструмента, сотрудники МЧС аккуратно разжали прутья, освободили мальчика. В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.
Тем временем пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе: «Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек».
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