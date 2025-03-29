В Островце голова ребенка застряла в перилах на лестнице

В сообщении сказано, что 28 марта, в пятницу, в вечернее время в МЧС позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что голова ее ребенка застряла в перилах. Спасатели оперативно приехал на место. При помощи специального инструмента, сотрудники МЧС аккуратно разжали прутья, освободили мальчика. В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.