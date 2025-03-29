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В Омске на Левом берегу планируют построить крупную школу на 1122 места

В Омске стартовало общественное обсуждение проекта развития территории в микрорайоне Мельничный на Левом берегу.

Источник: Reuters

Согласно планировке, между жилыми домами микрорайона и рекой Иртыш появится крупный образовательный комплекс на 1122 учащихся.

Примечательно, что в настоящее время участок, отведенный под строительство, представляет собой пустырь с порослью без каких-либо построек. При этом существующий частный сектор в рамках проекта затронут не будет.

Помимо школы, проект предусматривает комплексное развитие территории: планируется строительство новых дорожных коммуникаций, современной поликлиники и многоуровневой парковки.

Общественное обсуждение проекта проходит на официальном портале городской администрации. Омичи могут ознакомиться с планировкой и внести свои предложения по развитию территории.