В Омске на Левом берегу планируют построить крупную школу на 1122 места

Согласно планировке, между жилыми домами микрорайона и рекой Иртыш появится крупный образовательный комплекс на 1122 учащихся.
Примечательно, что в настоящее время участок, отведенный под строительство, представляет собой пустырь с порослью без каких-либо построек. При этом существующий частный сектор в рамках проекта затронут не будет.
Помимо школы, проект предусматривает комплексное развитие территории: планируется строительство новых дорожных коммуникаций, современной поликлиники и многоуровневой парковки.
Общественное обсуждение проекта проходит на официальном портале городской администрации. Омичи могут ознакомиться с планировкой и внести свои предложения по развитию территории.