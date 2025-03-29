Rolls-Royce на дороге, незаметный в лесу: броневик «Скорпион» продают в Иркутске

Легкий штурмовой автомобиль «Скорпион» 2013 года продают в Иркутске за 3,9 млн рублей. Необычное предложение о продаже военного внедорожника, разработанного для российской армии корпорацией «Защита», появилось на сайте бесплатных объявлений. Пробег автомобиля составляет 18 тысяч км. Как отмечает автор объявления, внедорожник будет выделяться на дороге не меньше, чем Rolls-Royce Cullinan, но становиться незаметным в лесу, пишет ИА IrkutskMedia.