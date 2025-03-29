В Беларуси для «тунеядцев» ввели новые изменения

Так, уточняется порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, также формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике. Таким образом, при формировании комиссиями по координации работы по содействию занятости населения списка оплачивающих услуги с возмещением затрат по экономически обоснованным тарифам, в него не включаются следующие категории граждан. Речь идет о гражданах которые получают образование на территории государств — участников ЕАЭС на дневной форме. Также в список не включаются те, кто получает образование за границей по направлениям республиканских органов государственного управления в рамках исполнения обязательств по межгосударственным и межправительственным международным договорам Республики Беларусь.
Кроме того, уточняется, что граждане, которые состоят на учете в органах ФСЗН, считаются занятыми в экономике. Условие — уплата обязательных страховых взносов.
Помимо этого, для активизации профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, которые ведут асоциальный образ жизни, закрепляется право комиссий взаимодействовать с территориальными органами внутренних дел в целях привлечения к ответственности за уклонения от явки в комиссию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
Комиссии могут исключать из списка трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике, выехали из страны, оплачивают услуги с возмещением затрат, сведения о тех, кто предъявил в комиссию документы, подтверждающие отсутствие оснований для того, чтобы включать их в список.