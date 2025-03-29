Более 3,5 млн карт «Тройка» с отечественными чипами выпустили в Москве с конца 2023 года

«В конце 2023 года производство “Тройки” и чипа к ней на 100% локализовали в Зеленограде — на заводе МСП. За это время там выпустили более 3,5 млн карт, которые уже поставили в столичное метро», — сказал Максим Ликсутов.
«Тройку» создают в пять этапов, а чипы для карты выращивают на кремниевой пластине — этот процесс занимает до трех месяцев. Обновленный российский чип обладает в три раза большим объемом памяти и соответствует самым высоким требованиям безопасности, уточнил заммэра.
Ликсутов напомнил, что в 2013 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице заработала транспортная карта «Тройка». Она стала основой единой билетной системы московского транспорта.
«Тройка» умеет рассчитывать более 3,5 тыс. тарифных вариантов в зависимости от вида транспорта, региона или количества дней, на которые взят абонемент. Развитие билетной системы на базе российских технологий — важный этап для поддержки стабильности и безопасности городского транспорта Москвы и регионов", — отметил заммэра.