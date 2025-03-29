Бывший гендиректор «Телты» сбежал из-под ареста на СВО

По его данным, господин Высоков уже несколько дней находился в одной из учебных частей Воронежской области, где и был задержан, поскольку является фигурантом уголовного дела о хищении. В Минобороны намерены расторгнуть с гендиректором «Телты» контракт, так как он обманул ведомство, не сообщив информацию о своем процессуальном статусе.
Напомним, вчера в Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Обвиняемыми по делу проходят: владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов, бывший гендиректор Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина, бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов.
По версии следствия, обвиняемые похитили 33,8 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Подсудимые из «Телты» не признают вину, господин частично признал вину.