Певец из Комсомольска-на-Амуре стал на шаг ближе к победе в «Голосе»

Алтухов выступил с хитом «I was made for lovin' you», чем впечатлил своего наставника Басту и заработал путевку в следующий раунд. На сцене «Голоса» в тот же вечер блеснула и другая жительница Комсомольска-на-Амуре — Александра Черноусова, тоже из команды Басты. Она исполнила песню «We found love», но, несмотря на яркое выступление, наставник отдал предпочтение сопернице, и для Александры конкурс закончился.